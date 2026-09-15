Ufficiale Inter, tegola Calhanoglu: salterà anche la gara contro la Roma, l’esito degli esami

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Inter, Hakan Calhanoglu salterà la sfida contro la Roma per un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra.

Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione dell'Inter per il big match di sabato contro la Roma all'Olimpico. Il centrocampista turco, infortunatosi nelle scorse ore, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Una tegola per Cristian Chivu in vista della sfida contro i giallorossi.

Il comunicato dell'Inter

L'Inter ha comunicato l'esito degli accertamenti attraverso il proprio sito ufficiale: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni". I tempi di recupero saranno quindi definiti sulla base dell'evoluzione dell'infortunio.