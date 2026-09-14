Foto Serie A, classifica: il Napoli resta a -6 dalla vetta, ma accorcia su Juve e Milan

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Al termine della 4ª giornata di Serie A, il Napoli resta a sei lunghezze dalla vetta della classifica presidiata da Roma e Inter, che sono a punteggio pieno. Invariata anche la distanza dal Como, ma gli azzurri di Massimiliano Allegri guadagnano terreno sulle rivali Lazio, Milan e Juventus.

Serie A, la classifica dopo la 4ª giornata

1 - Roma 12 punti, 12 gol fatti e 1 gol subito

2 - Inter 12 punti, 13 gol fatti e 6 gol subiti

3 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti

4 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti

6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti

9 - Sassuolo 7 punti, 8 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti

13 - Udinese 4 punti, 8 gol fatti e 10 gol subiti

14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 7 gol subiti

15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 5 gol subiti

17 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti

18 - Monza 1 punto, 6 gol fatti e 11 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti