L'Inter ne prende due in 15', poi con semplicità la ribalta e dilaga: 5-3 all'Udinese

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Termina sul risultato di 5-3 il match di San Siro tra Inter e Udinese, posticipo della quarta giornata di Serie A. I nerazzurri a sorpresa vanno sotto di due reti dopo i primi 16 minuti: prima Abankwah e poi Ekkelenkamp - con la complicità di Josep Martinez - a firmare il raddoppio. La squadra di Cristian Chivu, però, ancora una volta dà sfoggio del suo incredibile bagaglio offensivo: Barella e Carlos Augusto impiegano solo nove minuti a ristabilire gli equilibri; nella ripresa poi l'Inter completa la rimonta e dilaga con i gol di Thuram, Pio Esposito e Bonny per la manita. Al 90' Gueye diminuisce il divario segnando il definitivo 5-3.

Serie A, la classifica dopo Inter-Udinese 5-3

1 - Roma 12 punti, 12 gol fatti e 1 gol subito

2 - Inter 12 punti, 13 gol fatti e 6 gol subiti

3 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti

4 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti

6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti

9 - Sassuolo 7 punti, 8 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti

13 - Udinese 4 punti, 8 gol fatti e 10 gol subiti

14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 7 gol subiti

15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 5 gol subiti

17 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti

18 - Monza 1 punto, 6 gol fatti e 11 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti