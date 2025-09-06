Fiorentina, sorpresa con il Napoli? Pioli lavora ad una novità a centrocampo
Durante la sosta per le nazionali, prosegue al Viola Park la preparazione della Fiorentina in vista della ripresa del campionato, che sabato prossimo al Franchi vedrà i viola affrontare il Napoli alle 20:45. Nonostante le assenze di ben 8 nazionali, Pioli sta approfittando di questi giorni per lavorare a fondo sulla mediana a tre, che potrebbe essere la sorpresa con cui affrontare il prossimo ciclo di gare, si legge su La Nazione.
Senza Sohm, il tecnico ha insistito molto sul piano tattico provando Nicolussi Caviglia nel ruolo di perno davanti alla difesa. Una scelta che potrebbe permettere a Fagioli di agire da mezzala, liberato così da compiti di regia, mentre sull’altro lato continua a lavorare Mandragora, prezioso per equilibrio e copertura. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro