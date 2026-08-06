Fiorentina, super-entusiasmo per Mastantuono: le immagini dell'arrivo in città
Grande accoglienza per Franco Mastantuono, sbarcato a Firenze tra un entusiasmo alle stelle. Il trequartista argentino, ultimo colpo di un calciomercato scoppiettante orchestrato dal direttore sportivo Fabio Paratici, è atterrato da pochi minuti all'aeroporto fiorentino di Peretola, dove ad attenderlo c'erano centinaia di tifosi viola.
I dettagli dell'operazione
Il giocatore, che il Real Madrid aveva acquistato nel 2025 per 45 milioni di euro, si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito secco. Le merengues contribuiranno al suo ingaggio annuale, circa 3 milioni di euro, coprendone il 50%, mentre la restante parte sarà a carico del club toscano. L'accordo non prevede né la possibilità di estendere il prestito né un'opzione di riscatto per i viola. Il talento argentino, nato nel 2007, si sottoporrà domani alle consuete visite mediche, passaggio propedeutico alla firma del contratto e all'annuncio ufficiale. Di seguito il video dell'arrivo
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