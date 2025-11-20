Fiorentina, Vanoli su Spalletti: "Mi aspetto cambi modulo e utilizzi quello di Napoli"

In casa Fiorentina è il giorno di antivigilia della super sfida contro la Juventus, in programma al Franchi sabato pomeriggio alle ore 18:00 e valida per la 12ª giornata di Serie A. L'allenatore Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa.

Cosa ha visto di diverso nella Juventus di Spalletti?

"Incontriamo un allenatore che stimo, con cui mi sono confrontato spesso, soprattutto l'anno scorso quando era CT. Nelle telefonate che abbiamo avuto mi ha sempre dato grandi spunti e grandi idee. Ha avuto l'intelligenza di non stravolgere la Juve ma mi aspetto che possa cambiare il sistema di gioco e tornare al 4-3-3 che è il suo dogma e che lo ha portato a vincere il campionato contro il Napoli. Quando cambi allenatore è pericoloso perché ci sono poche partite da analizzare, per questo dovremmo essere bravi a capire cosa succede nel corso della partita".