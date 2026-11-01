Ufficiale Frosinone-Torino, le formazioni ufficiali: Simeone dal 1', novità sulle fasce per Alvini

Frosinone-Torino, formazioni ufficiali: Simeone e Adams titolari, Alvini cambia gli esterni e Abate sceglie Gineitis.

Sono state ufficializzate le formazioni di Frosinone-Torino, sfida valida per la decima giornata di Serie A, con calcio d'inizio fissato alle ore 15. Il tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini apporta alcune modifiche sulle corsie difensive, preferendo Tchato e Bracaglia a Oyono e Terzic. Confermato Raimondo come riferimento offensivo, supportato da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. In mediana spazio alla coppia Calò-Masini, mentre tra i pali ci sarà Palmisani.

Frosinone-Torino, le scelte di Abate: Gineitis dal primo minuto, Simeone guida l'attacco

Il Torino di Ignazio Abate si presenta con il 3-5-2 e conferma la coppia offensiva formata dall'ex Napoli Giovanni Simeone e Adams. In assenza di Cacciamani, sulle corsie laterali agiranno Belghali e Aboukhlal, mentre Gineitis partirà titolare a centrocampo insieme a Vlasic e Bragança. Davanti al portiere Perri, il terzetto difensivo sarà composto da Coco, Ismajli e Comuzzo. Di seguito le formazioni ufficiali e le rispettive panchine.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Cichella, Oyono, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek.

Allenatore: Massimiliano Alvini.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Bragança, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone.

A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Cömert, Ilkhan, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Carrascosa, Zapata.

Allenatore: Ignazio Abate.