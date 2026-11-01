Ufficiale Udinese, Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per polmonite: la nota del club

Udinese, Gianpaolo Pozzo ricoverato per polmonite: condizioni stabili. Il comunicato ufficiale del club friulano.

Gianpaolo Pozzo, presidente dell'Udinese, è stato ricoverato all'Ospedale di Udine a causa di una polmonite. A comunicarlo è stata la stessa società friulana attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali. Il club ha rassicurato sulle condizioni del patron, spiegando che il quadro clinico è stabile e che Pozzo è seguito con la massima attenzione dal personale sanitario. La famiglia ha inoltre ringraziato quanti stanno manifestando vicinanza e affetto in queste ore.

Udinese, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Gianpaolo Pozzo

Di seguito la nota integrale diffusa dall'Udinese: “Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”. Nato a Udine nel 1941, Pozzo è alla guida della società friulana da quarant'anni: acquistò ufficialmente il club il 28 luglio 1986, rilevandolo da Lamberto Mazza.