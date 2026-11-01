Il Como batte il Venezia ed il Napoli si allontana dal 4° posto: +9 e pressione su Allegri
Il Como continua a correre e aumenta la pressione sul Napoli di Massimiliano Allegri nella corsa al quarto posto. La formazione allenata da Cesc Fabregas supera il Venezia per 1-0 al Sinigaglia, conquistando la quinta vittoria consecutiva e salendo momentaneamente a quota 23 punti. I lariani si portano così a nove lunghezze dagli azzurri, attesi dalla delicata trasferta contro la Juventus. A decidere una partita meno spettacolare del solito è stato il calcio di rigore trasformato da Lucas Da Cunha al 43' del primo tempo.
Como-Venezia 1-0, decide Da Cunha: quarto posto momentaneo e Napoli a distanza
La sfida si sblocca nel finale del primo tempo dopo un episodio discusso nell'area del Venezia. Al 28' l'arbitro Ferrieri Caputi aveva inizialmente concesso un rigore agli ospiti per un fallo di mano di Luis Milla, salvo revocarlo dopo la revisione al VAR. Al 43', invece, il contatto di Juan Jesus su Douvikas porta al penalty trasformato da Da Cunha. Nella ripresa Baturina sfiora il raddoppio, mentre il Venezia di Davide Nicola non riesce a creare particolari pericoli. Il Como gestisce il vantaggio e conquista tre punti pesanti nella corsa Champions, aumentando la pressione sul Napoli.
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