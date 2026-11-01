Juventus, i convocati di Spalletti per il Napoli: novità Ekhator, 21 bianconeri a disposizione
La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, in programma questa sera, domenica 1 novembre, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Il posticipo della decima giornata di Serie A vedrà la formazione di Luciano Spalletti affrontare gli azzurri di Massimiliano Allegri in un confronto importante per la classifica. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato i nomi dei 21 calciatori a disposizione del tecnico per l'appuntamento contro i partenopei.
Juventus-Napoli, i 21 convocati di Spalletti: presenti Bremer, Koopmeiners e Kolo Muani
Nell'elenco diramato dalla Juventus figurano, tra gli altri, Bremer, Gatti, Koopmeiners, Kolo Muani, Zhegrova e McKennie. A disposizione di Spalletti anche Douglas Luiz, Boga, Cambiaso e Woltemade. Sono dunque 21 i calciatori inseriti nella lista ufficiale per la gara contro il Napoli, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. Di seguito tutti i nomi e i numeri di maglia comunicati dalla società bianconera. Di seguito la lista completa dei convocati.
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
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