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Como-Venezia, le formazioni: Nicola conferma dal 1' due ex azzurri

Como-Venezia, le formazioni: Nicola conferma dal 1' due ex azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Serie A
di Pierpaolo Matrone

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Como-Venezia, sfida valida per la 10a giornata del campionato di Serie A, sono state diramate le formazioni ufficiali del match dello Stadio Sinigaglia. Calcio d’inizio previsto alle ore 12:30.

Le formazioni ufficiali di Como-Venezia

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All.: Nicola.