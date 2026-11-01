Ufficiale Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Gattuso non cambia, sorpresa in difesa per Pisacane

Lazio-Cagliari, ufficiali le formazioni: Gattuso sceglie Noslin, Pisacane lascia fuori Mina. Caprile titolare.

La Lazio vuole proseguire la propria corsa nelle zone alte della classifica e rispondere alla vittoria della Roma, provando anche ad approfittare del passo falso dell'Inter nel derby. Alle ore 15 i biancocelesti ospitano il Cagliari in una sfida importante per la classifica. Gennaro Gattuso conferma il 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni. A centrocampo spazio a Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre davanti a Mandas agiranno Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares.

Lazio-Cagliari, le scelte ufficiali: Pisacane esclude Mina, Maldini alle spalle di Nzola

Il Cagliari di Fabio Pisacane risponde con il 4-3-2-1, affidando il peso dell'attacco a Nzola, supportato da Fadera e Maldini sulla trequarti. In mediana confermati Adopo, Romano e Fazzini, mentre la principale novità riguarda la difesa, dove Mina resta fuori dall'undici titolare. Davanti all'ex Napoli Caprile giocheranno Zè Pedro, Deiola, Rodriguez e Obert. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini; Nzola. All. Pisacane.