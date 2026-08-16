Gattuso, inizio shock! La Lazio finalista va subito fuori: il Mantova espugna l’Olimpico
Inizia con una clamorosa eliminazione l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Dopo sei vittorie su sei nelle amichevoli estive, i biancocelesti cadono 2-0 all’Olimpico contro il Mantova di Francesco Modesto e salutano subito la Coppa Italia. La Lazio crea pochissimo e mostra evidenti difficoltà offensive, mentre gli ospiti giocano con ordine e personalità. Nel primo tempo Dele-Bashiru colpisce un palo e Dia spreca sulla ribattuta, ma anche il Mantova costruisce diverse occasioni con Ruocco, Gliozzi, Silva e Ilie, mettendo più volte in difficoltà Mandas.
Lazio-Mantova 0-2, Ruocco e Cajazzo firmano l’impresa: fischi all’Olimpico
Nella ripresa il copione non cambia e neppure gli ingressi di Frattesi, Ratkov e Noslin riescono a dare maggiore incisività alla manovra della Lazio. Dopo due occasioni fallite da Cancellieri, al 75’ il Mantova trova il vantaggio: Bragantini crossa dalla destra e Ruocco si inserisce sul secondo palo, anticipando la difesa e battendo Mandas. I biancocelesti tentano un forcing finale senza riuscire a superare il muro degli ospiti e, nell’ultima azione, con Mandas salito in area per un corner, Cajazzo firma in contropiede il definitivo 2-0. Il Mantova conquista così i sedicesimi, dove affronterà la vincente di Palermo-Lecce, mentre la Lazio esce tra i fischi degli oltre 5.000 spettatori presenti all’Olimpico, con più di 2.000 sostenitori mantovani a festeggiare l’impresa.
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