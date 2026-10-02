Napoli-Frosinone, caos biglietti ospiti: problemi con le Tessere del Tifoso

Disagi per i tifosi del Frosinone: TicketOne non riconosce diverse Tessere del Tifoso. Napoli e club ciociaro al lavoro.

Disagi per numerosi sostenitori del Frosinone intenzionati a seguire la propria squadra nella trasferta contro il Napoli, in programma sabato 10 ottobre allo stadio Maradona. Dopo l'apertura della prevendita sono infatti arrivate diverse segnalazioni relative a un problema tecnico sul circuito TicketOne, che sta complicando l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti. Il sistema, secondo quanto segnalato, non riuscirebbe a riconoscere e validare diverse Tessere del Tifoso rilasciate dal Frosinone. Un malfunzionamento che impedisce di completare l'acquisto dei tagliandi ai residenti nella provincia di Frosinone, per i quali l'accesso al settore ospiti è subordinato alle prescrizioni stabilite per la partita.

Napoli-Frosinone, disservizio TicketOne: i due club al lavoro per risolvere il problema

La situazione sarebbe già sotto osservazione delle due società. Napoli e Frosinone sono in stretto contatto con l'obiettivo di risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile e consentire ai sostenitori giallazzurri di procedere regolarmente con l'acquisto. Il problema sarebbe riconducibile al portale di ticketing e riguarderebbe proprio la corretta lettura delle tessere necessarie per accedere alla prevendita del settore ospiti. Si lavora quindi per ripristinare il funzionamento del sistema in tempo utile per permettere ai tifosi ciociari di organizzare la trasferta al Maradona. A riportarlo è TuttoFrosinone.