Ufficiale Juve, blitz decisivo per Celik: non rinnova con la Roma e arriva a zero

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Calciomercato Serie A, la Juventus chiude il secondo acquisto: arriva Zeki Celik a parametro zero. Ma Luciano Spalletti aspetta i colpi importanti

Dopo Jeff Ekhator, la Juventus batte un altro colpo sul calciomercato: arriva a parametro zero il laterale destro Zeki Celik. Dopo quattro stagioni alla Roma, l'esterno turco è stato convinto a non rinnovare per poter firmare con i bianconeri un contratto fino al 2029: chiuso così un rinforzo per la rosa di Luciano Spalletti, che intanto attende anche acquisti prioritari come il portiere ed il centravanti.

Il comunicato della Juventus

"Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità".

Le cifre dell'affare

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l'esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".