Fiorentina-Napoli, retroscena DAZN: Fagioli commosso resta da solo in panchina

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Retroscena DAZN dopo Fiorentina-Napoli: Fagioli resta commosso in panchina e viene consolato dallo staff viola.

Curioso retroscena raccontato da DAZN al termine di Fiorentina-Napoli, terminata 1-1 al Franchi. Dopo il fischio finale Nicolò Fagioli non è rientrato immediatamente negli spogliatoi, ma si è seduto da solo sulla panchina viola. Il centrocampista è apparso commosso e con il volto cupo, rimanendo per alcuni minuti con lo sguardo fisso nel vuoto dopo una partita che lo aveva visto protagonista.

Fagioli consolato da un collaboratore di Vanoli, ora c’è l’Italia

Fagioli ha avuto così qualche minuto per riflettere sul proprio momento e sulla prestazione contro il Napoli, durante la quale si è reso pericoloso anche con due conclusioni e ha offerto una prova a tutto campo. Poco dopo, un componente dello staff di Paolo Vanoli lo ha raggiunto in panchina per confortarlo. Adesso per il centrocampista inizierà una nuova parentesi con la maglia dell’Italia, dopo essere tornato tra i convocati del ct Roberto Mancini.