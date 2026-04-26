Ufficiale Genoa-Como, le formazioni ufficiali: De Rossi col 4-4-2, Fabregas cambia in attacco

vedi letture

De Rossi cambia sistema di gioco e posiziona la sua squadra con il 4-4-2.

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Como, match delle 15 valevole per la 34esima giornata di campionato. De Rossi cambia sistema di gioco e posiziona la sua squadra con il 4-4-2. Davanti a Bijlow viene aggiunto Otoa al centro della difesa al fianco di Ostigard con Marcandalli e Vasquez ai lati. A centrocampo con Frendrup c’è Amorim mentre gli esterni sono Sabelli ed Ellertsson con in attacco Vitinha ed Ekhator.

Risponde Fabregas con Butez fra i pali mentre in difesa giocano Jacobo Ramon e Diego Carlos con Smolcic a destra e Alex Valle a sinistra. In mezzo al campo spazio a Perrone e Da Cunha con Diao, Nico Paz e Baturina ad innescare Douvikas.

GENOA (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertson; Vitinha, Ekhator. All. De Rossi

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas