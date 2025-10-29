Genoa-Cremonese, le formazioni: Zerbin in panchina, ci sono Vardy e Ostigard

Ufficiale

Genoa-Cremonese, le formazioni: Zerbin in panchina, ci sono Vardy e OstigardTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Ferraris tra Genoa e Cremonese, valido per la nona giornata di Serie A. Nei rossoblu, Vieira conferma Ostigard al centro della difesa, Malinovskyi arretra il suo raggio d'azione abbassandosi in mediana, davanti spazio a Carboni, Cornet ed Ekhator. Sponda grigiorossa, riecco Audero in porta, resta in panchina Zerbin invece, davanti c'è Vardy accanto a Bonazzoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Malinovskyi, Masini; Cornet, Ellertsson, Carboni; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola