Genoa-Udinese non si sblocca: primo tempo senza reti

vedi letture

Si chiude la prima frazione di gara allo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi con Genoa e Udinese che tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Occasione ghiotta per il Grifone al 33' con Thorsby che disegna un arcobaleno perfetto per Pinamonti. L’attaccante trentino forse vede il pallone all’ultimo e colpisce non benissimo di testa da posizione ravvicinata schiacciando troppo l’incornata e mettendo sul fondo. Al 37’ corpo e corpo fra Lucca e De Winter con il primo che vince un duello e supera Leali ma il direttore di gara ferma tutto per un intervento irregolare dell’attaccante bianconero.