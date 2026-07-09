Gila, attesa per l'arrivo al Milan: previste domani le visite mediche

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Milan, Mario Gila atteso in città: domani le visite mediche. Il difensore piaceva anche al Napoli.

Mario Gila si avvicina sempre di più a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo è atteso in serata a Milano, dove inizierà il suo percorso da futuro rossonero in vista della nuova stagione. Le prossime ore saranno dedicate agli ultimi passaggi prima dell’ufficialità: nella giornata di domani, venerdì 10 luglio, Gila sosterrà infatti le visite mediche di rito. Lo riferisce Sky Sport. Dopo i controlli e la successiva firma sul contratto, il centrale potrà essere annunciato come nuovo rinforzo della squadra.

Gila pronto alla nuova avventura in rossonero

L’arrivo del difensore rappresenta un nuovo tassello per il reparto arretrato del Milan, che ha scelto di puntare sulle sue qualità e sulla sua esperienza maturata negli ultimi anni. Il giocatore è pronto a iniziare la sua avventura a Milano, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella rosa rossonera.