Khalaili-Inter, spuntano le cifre: guadagnerà meno di Lindstrom al Napoli
Inter, chiuso l’affare Khalaili: operazione da 25 milioni più bonus
L’Inter ha definito l’arrivo di Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’Union Saint-Gilloise per il trasferimento dell’esterno israeliano sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Decisivo il rilancio della società italiana, che dopo il primo rifiuto del club belga all’offerta da 23 milioni più bonus ha aumentato la proposta fino a trovare l’intesa definitiva.
Khalaili, le cifre dello stipendio all'Inter
Secondo Sky Sport, l’esterno israeliano sosterrà le visite mediche tra venerdì e sabato, prima di completare gli ultimi passaggi burocratici dell’operazione. Per lui è pronto un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione. Ingaggio non altissimo considerando che il Napoli paga 2,3 milioni a stagione Lindstrom oppure 2,5 Milinkovic-Savic.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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