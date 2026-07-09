Accostato al Napoli, la Juve insiste per Sorloth ma spunta new entry da Parma

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La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e l'obiettivo è quello di regalare a Igor Tudor due nuovi attaccanti. In cima alla lista delle preferenze resta Randal Kolo Muani, nome considerato prioritario dalla dirigenza bianconera. Con il Paris Saint-Germain è già stata individuata un'intesa sulla formula dell'operazione, ma resta ancora da colmare la distanza sotto il profilo economico. Per questo motivo, nelle prossime ore il club torinese è pronto a presentare un rilancio con l'obiettivo di avvicinarsi alle richieste dei campioni di Francia e provare a sbloccare definitivamente la trattativa. Parallelamente, la Juventus continua a monitorare anche altre soluzioni per non farsi trovare impreparata qualora l'affare principale dovesse rallentare. Lo fa sapere Sky Sport.

Juve, non solo attacco: occhi anche sulla porta

Oltre al dossier legato agli attaccanti, la società bianconera sta valutando anche possibili rinforzi tra i pali. Restano infatti vive le candidature di Alexander Sorloth, attualmente all'Atletico Madrid, e di Mateo Pellegrino, reduce dall'esperienza con il Parma, due profili seguiti con attenzione dalla dirigenza. Per quanto riguarda il ruolo di portiere, invece, sono stati avviati i primi contatti con l'Aston Villa per Emiliano "Dibu" Martinez. La trattativa potrebbe svilupparsi su basi favorevoli, considerando che la valutazione del club inglese sarebbe scesa fino a una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro, elemento che potrebbe favorire un affondo nelle prossime settimane.