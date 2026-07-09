Dopo Gila, addio anche a Khalaili: è fatta con l'Inter, le cifre

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Inter, trovato l’accordo per Khalaili: operazione da 25 milioni più bonus. Napoli fermo dopo l'attesa per le uscite

L’Inter ha chiuso per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa con l’Union Saint-Gilloise per il trasferimento del terzino destro, sulla base di 25 milioni di euro fissi più una serie di bonus legati all’operazione. Lo fa sapere il giornalista Fabrizio Romano su X. L’accordo con il giocatore era stato definito già nei giorni scorsi, mentre il via libera definitivo tra le società è arrivato dopo l’incontro diretto avvenuto oggi tra le parti.

La trattativa ha quindi superato anche l’ultimo ostacolo, con l’Inter pronta a chiudere un investimento importante per rinforzare la propria fascia destra. Ecco il sostituto di Dumfries dopo che Palestra aveva scelto il Chelsea. Il Napoli aveva l'accordo col giocatore ma non poteva chiudere dovendo prima pensare alle uscite. Sabato le visite mediche con l'Inter per l'esterno.