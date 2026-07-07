Khalaili ora vuole l'Inter, ma c'è distanza con l'Union Saint-Gilloise: la cifra

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L’Inter ha presentato la sua prima offerta ufficiale per Anan Khalaili, esterno offensivo dell’Union Saint-Gilloise. La proposta avanzata dal club nerazzurro si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra però ritenuta insufficiente dalla società belga, che valuta il giocatore circa 30 milioni. La trattativa resta dunque aperta, ma servirà un nuovo tentativo da parte della dirigenza interista per avvicinarsi alle richieste del club proprietario del cartellino.

Khalaili spinge per il trasferimento a Milano

Nonostante la distanza economica tra domanda e offerta, l’Inter può contare sulla volontà del calciatore. Khalaili, infatti, avrebbe già manifestato la sua preferenza per la destinazione nerazzurra e sarebbe intenzionato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Il club milanese continua a lavorare per trovare un punto d’incontro con l’Union Saint-Gilloise, con l’obiettivo di chiudere l’operazione e regalare a Chivu un nuovo elemento per il reparto offensivo. Lo fa sapere Sky Sport.