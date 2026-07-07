Atalanta, Gaetano a un passo: ecco il nuovo regista di Sarri

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L'Atalanta è vicina a definire l'acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari. La trattativa tra i due club è ormai alle battute finali e il centrocampista classe 2000 si prepara a vestire la maglia nerazzurra. Il giocatore ha già raggiunto un'intesa con la società bergamasca per quanto riguarda l'ingaggio, segnale che testimonia la volontà di entrambe le parti di chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Gaetano a un passo dalla Dea

Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli tra Atalanta e Cagliari, legati in particolare ai bonus che completeranno l'intesa economica tra le società. Si tratta di aspetti considerati limabili e che non sembrano rappresentare un ostacolo alla buona riuscita dell'affare. Salvo sorprese dell'ultima ora, l'accordo definitivo è ormai a un passo e Gianluca Gaetano è pronto a diventare un nuovo rinforzo per la formazione nerazzurra.