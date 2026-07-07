Podcast Massara-Juve, Di Marzio: "Già Allegri lo voleva con sé in bianconero"

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Nel corso di "Caffè Di Marzio", il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato della Juventus.

"Se è vero che formalmente e ufficialmente il primo acquisto della Juventus targata Giovanni Carnevali è stato, la settimana scorsa, quello di Jeff Ekhator dal Genoa, tutti stanno aspettando dei colpi veramente importanti per la Juventus. Non che Jeff Ekhator non lo sia, ma importanti a livello proprio di base per la formazione titolare: quindi il portiere, l'attaccante, un centrocampista forte.

Ma al di là dei nomi, tra poco parleremo di quello che sarà il borsino della situazione nei vari ruoli. Il primo vero acquisto della Juventus, o comunque la prima vera mossa di Giovanni Carnevali, è in arrivo a livello dirigenziale, perché Ricky Massara, direttore sportivo che è sempre stato molto stimato da Carnevali in passato, può davvero arrivare in queste ore a essere il rinforzo, il primo rinforzo, il primo segnale, la prima mossa, il primo uomo che Giovanni Carnevali inserisce all'interno della Juventus.

Direttore tecnico, poi vedremo quale sarà il ruolo specifico, se andrà a sostituire, come crediamo, François Modesto e quale sarà poi il suo impatto chiaramente nell'area tecnica. Dovrà lavorare insieme a Ottolini, sempre condividendo e riportando poi a Giovanni Carnevali ogni mossa.

Sicuramente l'arrivo di Massara, ripeto, sempre più probabile — e ne parleremo poi durante la giornata — rappresenta veramente la mossa concreta di Giovanni Carnevali per inserire un suo uomo all'interno della Juventus.

Ricky Massara, la cui carriera parla per sé, ha vinto uno scudetto con il Milan. Alla Roma, al di là di tutto, ha comunque conquistato una qualificazione in Champions League, nonostante un rapporto e un feeling con Gasperini mai veramente decollati. È un professionista serio, silenzioso, perché fa parlare i fatti: molto preparato, una figura che è sempre stata molto apprezzata dalle persone che l'hanno conosciuto in qualsiasi tipo di realtà.

Anche Massimiliano Allegri lo aveva candidato a seguirlo alla Juventus quando tornò alla Juve, quindi evidentemente c'è un po' nel destino di Massara lavorare nel club bianconero.

Con Ricky Massara sicuramente vedremo una prima mossa concreta da parte di Carnevali e adesso capiremo come si cercherà di andare a chiudere le operazioni che sono impostate, soprattutto quella di Kolo Muani, perché è il giocatore per il quale la Juventus sta facendo i massimi sforzi.

Sta parlando con il Paris Saint-Germain, attraverso gli agenti del giocatore, e sta cercando una quadra sulla cifra più che sulla formula, perché sulla formula le parti ormai hanno condiviso che sarà un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione europea. Si sta cercando proprio di trovare l'incastro giusto, il compromesso giusto tra quelle che sono le richieste di un Paris Saint-Germain ancora piuttosto infastidito da quanto accaduto l'anno scorso, con una Juventus che aveva detto: "Ok, lo prendiamo noi", e poi all'ultimo "arrivederci e grazie".

Quindi la base di richiesta è una cifra che balla intorno ai 50 milioni, mentre la Juventus offre decisamente meno. Ma si sta cercando di venirsi incontro, trovando delle soluzioni che possano andare bene sia a una squadra sia all'altra.

È vero che la Juventus tiene comunque il piano B di Szczęsny, pronto eventualmente per essere di nuovo preso in considerazione, ma credo davvero che si farà di tutto per cercare di riprendere Kolo Muani, anche perché il giocatore si è anche tagliato l'ingaggio, ha deciso di fare dei sacrifici, vuole andare soltanto alla Juventus e quindi anche per questo motivo la Juventus cercherà di accontentarlo.

Come portiere ci sarà nelle prossime ore un nuovo incontro con l'agente di Emiliano Martínez, che tra l'altro è in Italia: uno degli agenti del portiere argentino è presente nel nostro Paese e si cercherà di capire veramente fino a che cifra si può arrivare, fino a che punto si può arrivare per portare via il giocatore dall'Aston Villa. Altrimenti si andrà su Vicario o su qualche altra soluzione che la Juventus tiene lì pronta.

Si cercherà poi, anche se non è una priorità, di prendere un centrocampista di livello anche internazionale: che possa essere Goretzka, in scadenza, che possa essere Chiesa, in scadenza, o qualche altra soluzione.

Soprattutto sulla trequarti c'è bisogno di un giocatore che possa, dal centrocampo in avanti, essere l'elemento ideale per migliorare la fase e la transizione offensiva della squadra. Si lavorerà sulla difesa, perché la Juventus dietro ha bisogno comunque di rinforzi. L'operazione Lucumí è ancora lì, pronta per essere ribadita con il Bologna. Mavropanos solo a determinate condizioni, ma non è mai stato così vicino come riportato nei giorni scorsi.

È stato proposto Stones, valutato: per il momento la Juve lo tiene lì, non ha deciso ancora se affondare il colpo o meno, ma di sicuro da oggi, da domani, quando sarà, qualcosa potrà veramente cambiare. Sta già cambiando con Ricky Massara: la Juventus, con questa scelta, fa la prima vera scelta di Giovanni Carnevali per il futuro del club bianconero".