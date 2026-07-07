Ag. Gila a Casa Milan: "Incontro positivo, lavoriamo per chiudere"
TuttoNapoli.net
Dopo l'incontro delle scorse ore con la Lazio, questa mattina l'agente di Mario Gila, Alejandro Camano, ha visto i dirigenti rossoneri all'interno di Casa Milan. "Tutti gli incontri coi club italiani sono sempre molto buoni", ha detto l'agente spagnolo all'uscita dalla sede del club rossonero ai microfoni di Sky Sport.
State lavorando per Mario Gila al Milan?
"Stiamo lavorando per molti giocatori".
C'è ottimismo in questo senso?
"Ci sono molte trattative, vediamo. Lavoriamo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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