Como scatenato: ora pensa anche a Garnacho, in uscita dal Chelsea
Il futuro di Alejandro Garnacho potrebbe essere nuovamente lontano dal Chelsea a distanza di appena una stagione dal suo arrivo. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club londinese sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte per l'esterno argentino, acquistato la scorsa estate dal Manchester United per una cifra vicina ai 40 milioni di sterline. Nonostante le aspettative iniziali, la permanenza del classe 2004 a Stamford Bridge non appare più così scontata e, in caso di una proposta ritenuta congrua, i Blues potrebbero prendere seriamente in considerazione una cessione già nel corso di questa finestra di mercato.
Anche il Como valuta l'operazione
Sul piano ufficiale il Chelsea continua a valutare Garnacho intorno ai 90 milioni di sterline, una cifra superiore al doppio dell'investimento effettuato appena un anno fa. Tuttavia, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il club potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche davanti a un'offerta di circa 60 milioni di sterline, pari a circa 70 milioni di euro. Una valutazione che rende il giocatore un profilo interessante per diversi club europei. Tra le società che stanno monitorando con attenzione la situazione c'è anche il Como di Cesc Fàbregas, ambizioso sul mercato e alla ricerca di rinforzi di qualità per il proprio progetto.
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