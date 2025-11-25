Ufficiale
Giudice Sportivo, Gasperini salta il Napoli! Un turno per due giocatori
TuttoNapoli.net
Il Giudice Sportivo di Serie A ha sanzionato con una giornata di squalifica Brooke Norton Cuffy (Genoa), espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e Ivan Smolcic (Como), diffidato e ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Sono i due provvedimenti principali all’esito delle gare della dodicesima giornata, per quanto riguarda i giocatori.
Una giornata di squalifica anche per Gian Piero Gasperini, l'allenatore della Roma sarà costretto a saltare la sfida di domenica contro il Napoli, “per avere, al 17° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale”
Serie A
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|Napoli
|Qarabag
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE