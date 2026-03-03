Ufficiale

Giudice Sportivo, le decisioni: 6 squalificati in Serie A. Roma multata per gli insulti a Spalletti

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Dopo l'espulsione ricevuta contro l'Atalanta, squalificato per un turno l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Salteranno la prossima giornata, essendo stati ammoniti mentre erano in diffida, Remo Freuler del Bologna, Fabiano Parisi della Fiorentina, Filippo Terracciano della Cremonese, Lautaro Valenti del Parma e Wesley della Roma. Queste le decisioni del giudice sportivo, che ha anche multato la Roma per cori di insulti dei suoi tifosi all'allenatore averssario, Luciano Spalletti. (ANSA).