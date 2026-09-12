Atalanta, Giuntoli: "A Napoli mi sono potuto esprimere, dopo meno. Ora ho fiducia"

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Cristiano Giuntoli confronta le esperienze vissute con Napoli e Juventus con il nuovo progetto avviato da direttore sportivo dell’Atalanta

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di vari temi, tra cui la sua esperienza passata al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lei è alla terza esperienza nel grande calcio: l'Atalanta in cosa è diversa dalle esperienze con Napoli e Juventus?

"lo i giudizi li lascio agli altri, il giudizio per un direttore va fatto alla lunga. A Napoli sono stato un periodo molto lungo dove mi sono potuto esprimere, dopo un po' meno, ora abbiamo un rapporto di stima reciproca molto forte, stiamo facendo un progetto importante e sono molto fiducioso"

Ha parlato di calma e pazienza: la miglior Atalanta la vedremo dopo la maxi-sosta?

"Dare un tempo è sempre difificle, speriamo prima possibile, se uno analizza vede che siamo arrivati un po' in ritardo fra il Mondiale e il mercato a rilento. Si è messo di mezzo anche il preliminare di Conference. Le giornate per Sarri non sono state tante, ma con il suo staff sta facendo un grande lavoro

Sarri è tranquillo?

"Lui non è mai tranquillo, è sempre preoccupato, ci tiene molto, è sempre lo stesso da anni che lo conosco. Abbiamo moltga fiducia. Non lo dico per avere pazienza e tempo perché anche noi vogliamo avere subito una Atalanta convinta e forte, grazie alla proprietà Steve Pagluca e l'ad Percassi siamo convinti di aver fatto una squadra competitiva, ma ci vuole tempo per arrivare ad uno standard super positivo".