Icardi può tornare all'Inter? Arriva la risposta di Marotta

Giuseppe Marotta chiarisce la posizione dell'Inter su Mauro Icardi e spiega perché il club non intende acquistare un altro attaccante

L'Inter sta lavorando al colpo Mauro Icardi? A fare chiarezza sull'ipotesi di un ritorno dell'attaccante argentino in nerazzurro è stato il presidente Giuseppe Marotta, che ha escluso la possibilità di un nuovo acquisto nel reparto offensivo. Marotta, infatti, ha ribadito la fiducia nelle alternative già presenti nella squadra di Cristian Chivu, chiudendo di fatto le porte a un eventuale ritorno dell'ex capitano.

Marotta chiude al ritorno di Icardi: "Non rientra nei nostri piani"

"Se Icardi si è proposto? Non so se si sia proposto, a noi sicuramente no. È un giocatore che ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani, così come non rientra quello di acquisire una quinta punta. Ne abbiamo quattro e la coincidenza ha voluto che ne abbiamo avute fuori tre in un colpo solo, per pura fatalità: è come se due portieri si facessero male e giocasse il terzo. Non possiamo avere quattro o cinque portieri. Il lavoro di Chivu anche in questo reparto si è fatto sentire, non abbiamo problemi di gol perché in Italia siamo i più prolifici, in Europa un po' meno, ma il fatto è legato al valore complessivo della squadra, che ha competitor notevoli. Però Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare tutti i giocatori e creare un atteggiamento tattico propenso a fare gol", le parole di Giuseppe Marotta.