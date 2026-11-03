"Compriamo un altro Pallone d'Oro?", risposta a sorpresa di Carnevali della Juve

Oggi allo Stadium è stata giornata di Assemblea degli Azionisti in casa Juventus. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2025/26, chiuso con un passivo di 66 milioni di euro anche per la mancata qualificazione alla Champions League, che ha costretto a un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro (anche in previsione di un altro esercizio in rosso per il 2026/27), per la maggior parte coperto dall'azionista di maggioranza Exor.

Giovanni Carnevali, ad bianconero, ha preso la parola facendo il punto della situazione: "Compreremo il Pallone d'Oro (gli fanno una domanda con riferimento a Cristiano Ronaldo, ndr)? Compreremo chi potremo. Non critico chi mi ha preceduto, capita di sbagliare. Prometto impegno e serietà, i tifosi ci aiutano nei momenti di difficoltà e dobbiamo portargli rispetto. Conosciamo le difficoltà, abbiamo un settlement agreement con la Uefa che non ci permette di fare quel che vorremmo ma ci impegneremo per rendere la Juve una grande società".