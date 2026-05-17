Il Bologna passa a Bergamo ma l'Atalanta va in Conference: rossoblù ottavi

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Grazie al vantaggio negli scontri diretti, infatti, è l’Atalanta a conquistare matematicamente il pass europeo nonostante la sconfitta casalinga.

Il Bologna espugna la New Balance Arena battendo l’Atalanta per 1-0 grazie alla rete di Riccardo Orsolini nella ripresa. Un successo importante per la squadra rossoblù, che però non basta per riaprire la corsa alla qualificazione alla prossima Conference League. Grazie al vantaggio negli scontri diretti, infatti, è l’Atalanta a conquistare matematicamente il pass europeo nonostante la sconfitta casalinga.

Decide Orsolini nella ripresa

Nel primo tempo è stato il Bologna a rendersi maggiormente pericoloso, pur all’interno di una gara dai ritmi piuttosto bassi e con poche occasioni da gol. Grande protagonista Marco Carnesecchi, autore di due interventi decisivi nel finale della prima frazione: prima su un potente destro di Rowe diretto all’angolino e poi su Castro, bravo a liberarsi in area ma fermato ancora dal portiere nerazzurro. Anche nella ripresa il match è rimasto equilibrato e povero di vere emozioni, almeno fino al 78’, quando Riccardo Orsolini ha trovato il gol vittoria con un preciso mancino al volo su assist dalla sinistra di Rowe. Una rete che ha deciso la partita e regalato al Bologna un successo prestigioso, pur senza modificare gli equilibri nella corsa europea.