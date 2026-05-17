Ufficiale Serie A, tre posticipi chiudono la 37ª giornata: le formazioni ufficiali

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Sfida salvezza a distanza tra Lecce e Cremonese, con salentini e lombardi impegnati in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese.

Sono ufficiali le formazioni dei tre posticipi che chiudono la 37ª giornata di Serie A. Sfida salvezza a distanza tra Lecce e Cremonese, con salentini e lombardi impegnati in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. A Cagliari, invece, i rossoblù e i granata si sfidano con l'obiettivo salvezza già raggiunto.

CAGLIARI-TORINO

Cagliari (3-5-2): Caprile, Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane.

Torino (3-4-1-2) : Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa.

SASSUOLO-LECCE

Di Francesco e i salentini si giocheranno il tutto per tutto per la salvezza, mentre in contemporanea la Cremonese scenderà in campo a Udine.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Murić, Doig, Volpato, Fadera, Moro, Macchioni, Frangella, Lipani, Iannoni, Bakola, Pinamonti.

Allenatore: Fabio Grosso

Lecce (4-3-2-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

UDINESE-CREMONESE

Partita da ultima spiaggia per la Cremonese di Marco Giampaolo che dovrà fare almeno un punto per non guardare il risultato del Lecce, impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e rimandare il verdetto relativo alla salvezza all'ultima giornata. Di fronte ai grigiorossi ci sarà l'Udinese, che non ha niente da chiedere ma che ha dimostrato nelle ultime giornate di non aver mollato la presa. Attacco pesante per Kosta Runjaic che ha scelto il tandem formato da Davis e Buksa. Per il resto quasi tutti i titolari scenderanno in campo dal primo minuto, con Arizala e Miller che avranno una chance a centrocampo, rispettivamente da quinto a destra e da mezzala.

Dall'altra parte confermato Vardy dall'inizio con Bonazzoli nel 3-5-2 di Marco Giampaolo, che si affida a Terracciano, Bianchetti e Luperto a protezione di Audero e i cinque di centrocampo che saranno, da destra a sinistra, Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh e Pezzella.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Mlacic, Piotrowski, Camara, Zemura. Allenatore: Kosta Runjaic.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Cassin, Zerbin, Djuric, Collocolo, Floriani, Vandeputte, Faye, Payero, Folino, Okereke, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo.