Il calvario di Milik: "Andavo in palestra e scoppiavo a piangere, ho toccato il fondo”

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Arkadiusz Milik, in un’intervista al podcast polacco Kanal Sportowy, ripercorre il difficile periodo vissuto alla Juventus tra infortuni, sofferenza mentale

Arkadiusz Milik ha scelto il podcast polacco Kanal Sportowy per rompere il silenzio e raccontare, senza filtri, il calvario vissuto nelle ultime due stagioni alla Juventus. Due anni lontano dal campo, segnati da continui infortuni muscolari e ripartenze mai davvero consolidate, in un percorso che l’attaccante polacco ha descritto come un logorio totale, sia fisico che mentale. Il momento più duro, spiega, è arrivato tra gennaio e aprile 2025: “Ho riflettuto a lungo se affidarmi a uno psicologo. Mi dicevo: ‘Arek, ma pensi davvero di non riuscire ad affrontare tutto da solo?’. Eppure mi sono dovuto ricredere. Non ce la facevo. Non sono stati momenti piacevoli, ma non direi che si trattasse di depressione. Però, per quanto mi riguarda, avevo toccato davvero il fondo”. In quel periodo anche il rapporto con il calcio si è incrinato: “Un tempo il calcio era la mia via di fuga da qualsiasi problema. Ma all’improvviso mi capitava di andare in palestra, fare allenamento e... scoppiare a piangere. Era la prima volta in vita mia che mi succedeva una cosa del genere. Mi è capitato più volte di dover interrompere bruscamente l’allenamento e andare a sfogarmi in bagno a piangere”. Un contrasto doloroso che lo stesso Milik sintetizza con lucidità: “Avevo i guadagni più alti di tutta la mia carriera, eppure non ero mai stato così infelice da quando avevo iniziato a giocare a calcio. I soldi non danno la felicità. Almeno nel mio caso”.

Il rimpianto della Champions e il futuro tra Juventus e Górnik Zabrze

A rendere ancora più pesante il periodo, la sensazione di restare ai margini mentre la squadra viveva le notti più importanti della stagione: “Nell’ultimo periodo mi sentivo come una persona affamata che cammina lungo una via piena di ottimi ristoranti. Mi sentivo così mentre i miei compagni giocavano in Champions League, ad esempio contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu”. Oggi, però, il quadro è cambiato: “Oggi sono sorridente, riposato e pronto a giocare. Mi dispiace solo che la stagione con la Juventus sia appena finita”. Sul futuro, la Juventus sembra orientata a non puntare più su di lui, complice la lunga serie di problemi fisici. Tra le ipotesi più concrete c’è il ritorno al Górnik Zabrze, club in cui è cresciuto e dove suo fratello Łukasz ricopre il ruolo di direttore sportivo. Milik non chiude la porta, ma frena: “Provo davvero una grande simpatia per questo club. Questo club occuperà sempre un posto caloroso nel mio cuore. Se mi trasferirò lì? Parlo tutti i giorni con mio fratello, ma per questioni di natura familiare e non professionale. Per ora penso sia un po’ troppo presto per parlarne”.