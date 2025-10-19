Il Como parte forte e buca subito la Juventus: 1-0 al Sinigaglia al 45'

di Francesco Carbone

Avvio shock per la Juventus al Sinigaglia, dove il Como chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Kempf, arrivato dopo appena 4 minuti su schema da calcio d’angolo orchestrato da Nico Paz. Il match è vivace, con continui capovolgimenti: Conceicao e Yildiz spingono sugli esterni, ma la Juve fatica a concretizzare.

I bianconeri ci provano con Yildiz, Koopmeiners e Thuram, con quest’ultimo che spreca una clamorosa occasione al 38’, mentre il Como, col passare dei minuti, arretra il baricentro. Nonostante la pressione crescente, la squadra di Tudor non riesce a trovare il pareggio. Si va all’intervallo sull’1-0 per i padroni di casa.