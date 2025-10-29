Il Como vuole stare tra le grandi: 3-1 al Verona che vale il 4° posto in classifica

Termina sul risultato di 3-1 la sfida del Sinigaglia tra Como ed Hellas Verona, valida per la nona giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas vince ancora e vuole stare le grandi del campionato: questa vittoria vale il quarto posto in classifica con 16 punti, in attesa dei risultati di Inter e Bologna. Partita sbloccata da Douvikas a cui risponde Serdar nel primo tempo, nella ripresa prima Posch e poi Vojvoda segnano i gol che regalano il successo ai lariani.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 18:30:

1. Napoli - 21 punti (9 partite)

2. Roma - 21 (9)

3. Milan - 18 (9)

4. Como - 16 (9)

5. Inter - 15 (8)

6. Juventus - 15 (9)

7. Bologna - 14 (8)

8. Atalanta - 13 (9)

9. Udinese - 12 (9)

10. Lazio - 11 (8)

11. Cremonese - 11 (8)

12. Torino - 11 (8)

13. Sassuolo - 10 (8)

14. Cagliari - 9 (8)

15. Parma - 7 (9)

16. Lecce - 6 (9)

17. Verona - 5 (9)

18. Fiorentina - 4 (8)

19. Pisa - 4 (8)

20. Genoa - 3 (8)