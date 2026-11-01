De Rossi non si ferma più! Terza vittoria di fila per il Genoa, Lecce ancora ko

De Rossi non si ferma più! Terza vittoria di fila per il Genoa, Lecce ancora koTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:59Serie A
di Antonio Noto
Il Genoa batte il Lecce 2-1 al Via del Mare: terza vittoria consecutiva per De Rossi, decisivi Osmajic e Messias.

Il Genoa di Daniele De Rossi continua a vincere e conquista il terzo successo consecutivo in Serie A contro il Lecce, espugnando il Via del Mare con il risultato di 2-1. I rossoblù indirizzano la sfida già nel primo tempo: all'11' Osmajic sfrutta l'assist di Messias e batte Falcone, mentre al 28' è lo stesso brasiliano a firmare il raddoppio su suggerimento di El Shaarawy. Il Lecce reagisce al 40', accorciando le distanze grazie a un'autorete di Osmajic sulla punizione di Maleh. Nel recupero Stulic trova anche il pareggio, ma il VAR annulla la rete per un tocco di mano.

Lecce-Genoa, Bijlow salva il risultato: terzo ko consecutivo per Di Francesco

Nella ripresa il Lecce prova ad aumentare la pressione, ma il Genoa sfiora il terzo gol con El Shaarawy, fermato dal palo al 56'. Di Francesco cerca di cambiare l'inerzia della partita inserendo Kaba, Fatah ed Esteban, mentre i rossoblù provano a gestire il vantaggio. All'80' arriva l'occasione più importante per i salentini, con Bijlow protagonista di una parata decisiva sulla conclusione di Ngom deviata da Østigård. Il Genoa difende il 2-1 fino al termine e festeggia il terzo successo di fila, mentre il Lecce incassa la terza sconfitta consecutiva dopo il pesante 5-1 subito contro il Frosinone.