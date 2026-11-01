Serie A, Hojlund da record! Solo due giocatori hanno fatto meglio prima dei 24 anni

Serie A, Hojlund da record! Solo due giocatori hanno fatto meglio prima dei 24 anniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:30Serie A
di Antonio Noto
Napoli, Hojlund ha segnato 24 gol in Serie A prima dei 24 anni: solo Kvaratskhelia e Soulé hanno fatto meglio dal 2022/23.

Rasmus Hojlund continua a confermarsi uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione in Serie A. Il centravanti del Napoli, protagonista della sua prima marcatura multipla nel massimo campionato italiano il 7 dicembre 2025 proprio contro la Juventus, ha raggiunto quota 24 reti complessive nella competizione. Un bottino significativo per il danese, che si è ritagliato un posto tra i migliori giovani marcatori del campionato italiano dal suo esordio nella stagione 2022/23.

Hojlund, 24 gol in Serie A prima dei 24 anni: davanti a lui solo Kvaratskhelia e Soulé

Dal 2022/23, soltanto due calciatori hanno segnato più di Hojlund in Serie A prima di compiere 24 anni. Si tratta dell'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, che ha raggiunto quota 28 reti, e di Matías Soulé, fermo a 26. Il centravanti azzurro completa dunque questo speciale podio con 24 gol, confermando il proprio valore realizzativo. Un dato particolarmente interessante alla vigilia della sfida contro la Juventus, avversaria contro cui il danese ha firmato la sua prima doppietta nel campionato italiano.