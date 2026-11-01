Serie A, Hojlund da record! Solo due giocatori hanno fatto meglio prima dei 24 anni
Rasmus Hojlund continua a confermarsi uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione in Serie A. Il centravanti del Napoli, protagonista della sua prima marcatura multipla nel massimo campionato italiano il 7 dicembre 2025 proprio contro la Juventus, ha raggiunto quota 24 reti complessive nella competizione. Un bottino significativo per il danese, che si è ritagliato un posto tra i migliori giovani marcatori del campionato italiano dal suo esordio nella stagione 2022/23.
Hojlund, 24 gol in Serie A prima dei 24 anni: davanti a lui solo Kvaratskhelia e Soulé
Dal 2022/23, soltanto due calciatori hanno segnato più di Hojlund in Serie A prima di compiere 24 anni. Si tratta dell'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, che ha raggiunto quota 28 reti, e di Matías Soulé, fermo a 26. Il centravanti azzurro completa dunque questo speciale podio con 24 gol, confermando il proprio valore realizzativo. Un dato particolarmente interessante alla vigilia della sfida contro la Juventus, avversaria contro cui il danese ha firmato la sua prima doppietta nel campionato italiano.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro