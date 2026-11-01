Ufficiale
Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Di Francesco e De Rossi
TuttoNapoli.net
Lecce-Genoa, formazioni ufficiali: Di Francesco sceglie Stulic, tra i rossoblù titolare l'ex Napoli Ostigard.
Il Genoa si presenta alla sfida con 10 punti in classifica, uno in meno del Lecce, e punta a proseguire il proprio momento positivo. Tra i titolari rossoblù figura l'ex difensore del Napoli Leo Ostigard, schierato insieme a Marcandalli e Vasquez davanti al portiere Bijlow. In campo dal primo minuto anche Frendrup, Traoré, El Shaarawy e Messias, con Osmajic come riferimento offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Wiafe, Traoré, Frendrup, El Shaarawy, Messias, Osmajic. All. De Rossi.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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