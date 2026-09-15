Higuain, il record con il Napoli è a rischio? Malen ha già 2 gol di vantaggio sul Pipita
Sei gol nelle prime quattro giornate di Serie A: sono i numeri che hanno permesso a Donyell Malen di entrare subito nel confronto con Gonzalo Higuain. L'attaccante della Roma ha avuto un avvio di stagione straordinario, imponendosi come uno dei bomber più prolifici del campionato e facendo meglio dell'argentino nello stesso arco di partite. Un rendimento che ha alimentato paragoni importanti e riporta alla memoria la storica stagione 2015-2016 dell'ex Napoli.
Malen meglio di Higuain dopo quattro giornate
In quell'annata Higuain segnò 36 gol in 35 presenze, stabilendo un record che sembrava difficilmente avvicinabile. Dopo quattro giornate, però, Malen aveva già realizzato due reti in più rispetto all'argentino, con sei gol contro quattro. Alla quinta giornata l'attaccante nato a Brest è rimasto a secco, lasciando invariato il distacco e il confronto con uno dei migliori marcatori della storia recente della Serie A.
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