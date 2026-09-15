Bologna-Tedesco, è finita! Decisiva la sconfitta a Napoli: già scelto il sostituto

vedi letture

Ribaltone sulla panchina del Bologna: il club ha deciso di esonerare Domenico Tedesco. Raffaele Palladino è il candidato per la successione

La sconfitta contro il Napoli ha fatto saltare definitivamente i piani del Bologna. Dopo aver valutato la possibilità di concedere una seconda chance a Domenico Tedesco, la dirigenza rossoblù ha cambiato direzione proprio alla luce dell'ultimo ko e ha deciso di procedere con l'esonero immediato del tecnico. Si attendono ancora le ultime conferme ufficiali, ma, stando a quanto riferisce Sky, la strada intrapresa dal club appare ormai chiara: cambiare subito per dare una scossa all'ambiente e provare a invertire la rotta.

Bologna, Palladino pronto a subentrare a Tedesco

Il Bologna ha già individuato il possibile successore. Il nome in pole è quello di Raffaele Palladino, pronto a raccogliere l'eredità di Tedesco e a iniziare una nuova avventura sulla panchina rossoblù. Restano da completare gli ultimi passaggi tecnici e burocratici, ma, se i tempi lo consentiranno, Palladino potrebbe prendere in mano la squadra già a partire da domani. Sono quindi ore decisive a Bologna, con il club pronto a dare il via a un nuovo corso dopo la sconfitta contro il Napoli.