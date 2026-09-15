Ufficiale Coppa Italia, tutto facile per la Fiorentina: cala il tris al Pisa e stacca il pass per gli ottavi

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La Fiorentina batte 3-0 il Pisa nel derby toscano di Coppa Italia e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli al Maradona.

Sarà la Fiorentina l'avversaria del Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. I viola staccano il pass per il prossimo turno grazie al netto 3-0 rifilato al Pisa nel derby toscano del Franchi. La squadra di Vanoli sblocca il risultato al 40' con Pellegrino, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Scuffet sulla conclusione dalla distanza di Dragusin. In precedenza, il Pisa aveva protestato per un contatto in area tra Gnonto e Primasso, mentre poco prima dell'intervallo il Franchi aveva nuovamente reclamato un rigore per una trattenuta di Caracciolo su Pellegrino. L'arbitro Marinelli, in entrambi i casi, ha lasciato proseguire.

Gnonto e Gonçalves completano il 3-0

La Fiorentina mantiene il controllo anche nella ripresa, ma fatica inizialmente a trovare il colpo del raddoppio. Vanoli interviene allora con i cambi, inserendo Njie e Gonçalves per aumentare la spinta offensiva. Al 63' Pellegrino sfiora la doppietta, ma il suo sinistro viene respinto centralmente da Scuffet. Il 2-0 arriva al 70': Njie si libera di tre avversari con una grande giocata sulla destra e serve Gnonto, che firma il più semplice dei tap-in. Nel finale c'è spazio anche per il tris di Gonçalves, autore di una splendida conclusione dal limite che chiude definitivamente la partita. La Fiorentina vince 3-0 e conquista così l'accesso agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà il Napoli al Maradona.