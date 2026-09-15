Milik, futuro negli Emirati? Juventus pronta a cederlo gratis pur di liberarsene

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Arek Milik può lasciare la Juventus: offerta dagli Emirati Arabi e il club bianconero sarebbe disposto ad agevolare la cessione.

Gli Emirati Arabi possono rappresentare la prossima destinazione di Arek Milik. L'attaccante polacco della Juventus avrebbe ricevuto una proposta da un club emiratino, interessato a chiudere l'operazione entro il 28 settembre, quando terminerà la finestra di mercato nel Paese. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Milik, classe 1994, non rientra più nei piani tecnici di Luciano Spalletti e potrebbe quindi lasciare Torino nei prossimi giorni.

Milik, la Juventus pronta ad agevolare l'addio

Qualora il giocatore dovesse accettare la destinazione, la Juventus sarebbe pronta a favorire il trasferimento, anche attraverso una cessione a titolo gratuito. L'ex Napoli è attualmente legato al club bianconero fino a giugno 2027 e percepisce 1,8 milioni di euro a stagione. La trattativa potrebbe dunque entrare nel vivo prima della chiusura del mercato negli Emirati Arabi.