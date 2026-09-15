Milik, futuro negli Emirati? Juventus pronta a cederlo gratis pur di liberarsene
Gli Emirati Arabi possono rappresentare la prossima destinazione di Arek Milik. L'attaccante polacco della Juventus avrebbe ricevuto una proposta da un club emiratino, interessato a chiudere l'operazione entro il 28 settembre, quando terminerà la finestra di mercato nel Paese. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Milik, classe 1994, non rientra più nei piani tecnici di Luciano Spalletti e potrebbe quindi lasciare Torino nei prossimi giorni.
Milik, la Juventus pronta ad agevolare l'addio
Qualora il giocatore dovesse accettare la destinazione, la Juventus sarebbe pronta a favorire il trasferimento, anche attraverso una cessione a titolo gratuito. L'ex Napoli è attualmente legato al club bianconero fino a giugno 2027 e percepisce 1,8 milioni di euro a stagione. La trattativa potrebbe dunque entrare nel vivo prima della chiusura del mercato negli Emirati Arabi.
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