Infortunio shock per Grabara, la Juventus ora valuta i portieri svincolati: c'è un nome in pole

vedi letture

Il lungo stop dopo l'esordio. La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo la partita di giovedì contro il NEC Nijmegen chiusa con un clean sheet e anche con un assist per il gol di Nico Gonzalez. Kamil Grabara ieri ha probabilmente chiuso con largo anticipo la sua stagione, il brutto intervento rimediato in allenamento lo costringerà a intervento chirurgico. A uno stop di circa 6-7 mesi. Un'altra assenza lunga e pesante per Luciano Spalletti che in poco più di un paio di settimane ha visto operarsi Yildiz, Thuram e Locatelli. Che ora si ritrova anche senza il suo secondo portiere, con Vicario titolare inamovibile e Pinsoglio terzo portiere per antonomasia adesso promosso a suo vice. Una situazione d'emergenza a cui la Juventus potrebbe porre rimedio attingendo dal mercato degli svincolati, ma chi c'è disponibile?

Chi sono i portieri svincolati

Attualmente senza contratto il 37enne brasiliano Neto Murara. Reduce dalla stagione al Botafogo, arrivò in Europa nel 2011 grazie alla Fiorentina e poi anche due stagioni proprio alla Juventus da vice Buffon prima del trasferimento al Barcellona. E' attualmente libero anche il portiere spagnolo Sergio Rico, 33 anni, svincolato da luglio dopo due stagioni all'Al-Gharafa. Per lui prima del trasferimento in Arabia Saudita una carriera spera tra Siviglia, Fulham, Paris Saint-Germain e Maiorca. E dall'Italia? Il profilo più spendibile è quello di Alessio Cragno, estremo difensore reduce da un lungo infortunio da cui ha pienamente recuperato. Attualmente liberi poi portieri come Bruno Varela e Tiago Silva, Nico Mantl o Adam Stejskal.

Grabara è costato 700mila euro (per una presenza)

L'avventura di Grabara alla Juventus a questo punto dovrebbe concludersi con una presenza. Il portiere polacco è infatti arrivato in prestito oneroso dal Wolfsburg sul finire dell'ultima finestra trasferimenti. Di fatto, 700mila euro spesi per una partita stando al comunicato diramato dalla società bianconera lo scorso 25 agosto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società VfL Wolfsburg per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kamil Grabara a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 11,5 milioni, pagabili in tre esercizi".