Serie A, classifica aggiornata: Roma, Inter e Lazio in testa. Il Napoli può andare a -4
La vittoria della Lazio sul Venezia porta i biancocelesti a 13 punti, in vetta insieme a Roma e Inter. Il Napoli, attualmente decimo a quota 6, vincendo contro la Fiorentina salirebbe a 9 e ridurrebbe a quattro lunghezze il distacco dal primo posto.
Serie A, la classifica dopo Venezia-Lazio 0-2
1 - Roma 13 punti, 14 gol fatti e 3 gol subiti
2 - Inter 13 punti, 15 gol fatti e 8 gol subiti
3 - Lazio 13 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Cagliari 12 punti, 5 gol fatti e 2 gol subiti
5 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti
6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti
9 - Sassuolo 7 punti, 9 gol fatti e 9 gol subiti
10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti
11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti
13 - Udinese 4 punti, 8 gol fatti e 11 gol subiti
14 - Torino 4 punti, 5 gol fatti e 8 gol subiti
15 - Monza 4 punti, 8 gol fatti e 12 gol subiti
16 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti
17 - Bologna 2 punti, 3 gol fatti e 6 gol subiti
18 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti
19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 13 gol subiti
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