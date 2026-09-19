Inter, Chivu fiducioso: "13 punti affrontando Napoli e Roma, siamo messi bene"

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Cristian Chivu commenta il pareggio tra Inter e Roma: soddisfatto per la reazione nella ripresa, ma chiede alla squadra di migliorare l'approccio

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Roma. Di seguito le sue parole: "Quello che ho detto dopo il primo tempo rimane tra me e la squadra. Nel secondo abbiamo fatto una grande partita, contro una grande squadra. È stata una bella partita, nella ripresa abbiamo tirato fuori qualcosa in più rispetto a questo inizio di stagione. Lavoreremo per limare certe cose, alla fine è stato un buon punto su un campo non semplice"

Come fa questa squadra a essere così forte nel riprendere le partite?

"Bisogna ripartire da quello, dobbiamo fare meglio nell'approcciare le gare. Ci sta, si impara e si va avanti. Rispetto all'anno scorso, quando eravamo messi un po' peggio, siamo a un buon punto: abbiamo affrontato due scontri diretti con Napoli e Roma e 13 punti sono un buon risultato, ma sappiamo che c'è tanta strada da fare. Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto nel primo tempo".

Un ricordo di Sandro Mazzola?

"Mi unisco a tutto il mondo calcistico, abbiamo perso un'icona del calcio e una vera leggenda non solo per l'Italia. Mandiamo le condoglianze a tutta la famiglia. Ci dispiace un sacco".

Cosa non funziona nell'atteggiamento?

"Quello che dico rimane lì, non vengo a dire determinate cose. Nel calcio ci sono due fasi: quando si ha la palla e quando non la si ha, dobbiamo migliorare quando non la si ha".