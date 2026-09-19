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Venezia-Lazio, formazioni ufficiali: Juan Jesus dal 1', le scelte di Gattuso e Stroppa

Venezia-Lazio, formazioni ufficiali: Juan Jesus dal 1', le scelte di Gattuso e StroppaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:15Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio, match valido per la quinta giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Giovanni Stroppa schiera al centro della difesa l'ex Napoli Juan Jesus, in attacco spazio alla coppia Yeboah-Adams. Sponda biancoceleste, Gennaro Gattuso si affida al tridente Cancellieri-Noslin-Zaccagni.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso