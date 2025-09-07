Insigne-Lazio, si chiude a breve? Spunta un indizio social
Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, continua a essere al centro delle voci di mercato. I contatti tra l'entourage dell'attaccante svincolato e la Lazio sono proseguiti in questi giorni e la trattativa appare ormai ben avviata.
Un ulteriore indizio è arrivato direttamente dal giocatore, che ieri ha pubblicato una storia su Instagram mostrando di trovarsi a Roma. Un segnale che lascia pensare a un affare sempre più vicino alla chiusura e che alimenta le speranze dei tifosi biancocelesti di rivederlo presto in Serie A e di Maurizio Sarri che lo ritroverebbe dopo l'esperienza insieme al Napoli.
